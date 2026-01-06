1979年にスタートし、101回目を迎える「全日本仮装大賞」。年々クオリティーの高い作品が生まれ、今では「アメリカズ・ゴット・タレント」に出演する出場者も。その「仮装大賞」が200回に向けて新たなスタート。第101回大会「欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞」を、1月12日（月・祝）日本テレビ系にてよる7時から放送！ 今回の応募総数は880組。予選を勝ち抜いた出場者35組が、個性的なアイデアを生かして作品をゼ