西武は、26年のチームスローガンが「打破」に決まったと発表した。西口監督は仕事始めだった埼玉県所沢市の球団施設で「昨季は守り勝つ野球を掲げたが、守るだけじゃ勝てない。打たなきゃ勝てないので、今年はより一層野手に打ってほしいという意味を込めて“打破”というスローガンにしました」と説明。打線の奮起を期待した。昨年はチーム打率.232、410得点などがリーグワースト。就任2年目となる指揮官は「今季は昨年以上