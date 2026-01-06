◇第105回全国高校ラグビー大会準決勝桐蔭学園24―21大阪桐蔭 （2026年1月5日東大阪市・花園ラグビー場 ）押し寄せる紺色の波を何度も何度も押し返す。大阪桐蔭4点リードで迎えたロスタイムは6分を超えていた。意地と執念が真正面からぶつかったラストの攻防。ミスや反則なしでボールをつなぐ相手に対し、白いジャージーも根気と粘りで対抗する。少しずつ押し込まれ、最後はゴールポスト下のインゴールに逆転トライを許し