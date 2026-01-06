巨人の仕事始めは都内の球団事務所で国松徹社長があいさつ。今年の干支（えと）「午」にちなみ「馬は走る、駆ける、前に進んでいく動物。今季のスローガン“前進”にぴったりと当てはまる干支の年回り、非常に縁起がいい」とした。阿部監督の「積極的なミスは構わない」の発言を引き合いに出し「皆さんも各自の持ち場で積極的に、前向きにジャイアンツに貢献して、14年ぶりの日本一を実現できるように一生懸命やっていただけれ