楽天は仕事始めだった仙台市内の球団事務所で、森井誠之球団社長が年頭のあいさつした。今季から本拠は「楽天モバイル最強パーク宮城」に名称変更し、さらに外野フェンスを最大6メートル前方に移設するなど改修中で「優勝をお届けできるようチームへのバックアップを全力で行い、より多くの感動と興奮を届けていきましょう」と力を込めた。