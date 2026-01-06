大阪桐蔭（大阪）が5日、大東市内の同校グラウンドで始動し、最速153キロ右腕の吉岡貫介（2年）は「PL学園超え」と「石垣超え」の2大目標を掲げた。今秋ドラフト上位候補として注目を集める中、「プロ志望届を出すことになれば、1位で行きたいです」と新年の誓いを立てた。同校からドラフト1位指名を受けた選手は、ここまでPL学園（大阪）に並ぶ12人。藤浪晋太郎（現DeNA）らに続く1位指名で名門を超えるべく、昨年末の進路面