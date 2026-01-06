NPBの榊原コミッショナーは、昨年89歳で死去した長嶋茂雄さんの功績を称え今季から創設される「長嶋茂雄賞」について「長嶋さんは日本全体を明るくした。圧倒的な支持を受け、尊敬され、愛され、憧れの的になる選手がたくさん出てきてほしい」と思い描いた。選考委員は決まっていないが、王貞治氏らを有力候補と説明。また、27年からDH制を導入するセ・リーグは「9人野球」の最終年で、「3年連続で（観客動員数）過去最高を目