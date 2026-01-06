◇第105回全国高校ラグビー大会準決勝東福岡19―38京都成章（2026年1月5日東大阪市・花園ラグビー場 ）東福岡は王手をかけていた花園通算100勝が持ち越しになった。前半から敵陣になかなか入れない我慢の展開。後半は相手のテンポのいいアタックの前に突き放された。それでも、終了間際は連続トライで意地は見せた。No・8で主将の須藤は「最後までやり切ろうという気持ちでみんなが戦ってくれたので悔いはない」と仲間に