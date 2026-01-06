ヤクルトの仕事始めは1日付で就任した青木宣親新GMが、都内の球団事務所で職員らを前に「身の引き締まる思いと、大きなやりがいを感じています」とあいさつした。昨季は最下位で、主砲・村上もホワイトソックスへ移籍も「まだまだこれから伸びる、成長できる組織だと思っています。私自身も覚悟を持って、皆さまとともに前に進んでいきたいと思います」と決意表明した。