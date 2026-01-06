グスタボ・ペトロ氏＝2022年（ゲッティ＝共同）【サンパウロ共同】コロンビアのペトロ大統領は5日、X（旧ツイッター）で、トランプ米政権の脅威から主権を守るためなら「再び武器を取る」覚悟があると投稿した。麻薬対策を理由にコロンビアへの攻撃の可能性を示唆したトランプ大統領に反発した。ペトロ氏は左翼ゲリラに参加し投獄された経験がある。Xに「麻薬密売人ではない」と書き込み、麻薬密売への関与を否定。「私は軍人