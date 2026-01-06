◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)箱根駅伝で史上初となる“2度目の3連覇”を果たした青山学院大学。4区を力走した平松享祐選手(3年)が4連覇へ熱い思いを語りました。平松選手は12月29日の区間エントリーで4区に登録。当初は当日変更で外れる想定だったとのことですが、直前にチームメイトの体調不良もあり、大みそかにエントリー通り4区の出走が決まったといいます。レース前は「急きょ4区っていうふうに言