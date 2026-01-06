京本大我が連続ドラマ初主演を務める『憧れの作家は人間じゃありませんでした』が、2026年5月4日よりPrime Videoにて独占配信されることが決定した。【写真】京本大我、USJ満喫ショットが話題「30歳とは思えないポージング」「バレなかったのすごい」本作は、警察の事件捜査に協力する謎に満ちた美貌の吸血鬼作家と、人外に翻弄される新米編集者のトラブルだらけの日々を描く、新感覚の“ファンタジー×サスペンス×事件解決