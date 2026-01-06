西武からポスティングシステムでアストロズ入りが決まった今井達也投手（２７）が５日（日本時間６日）、米テキサス州ヒューストンの本拠地・ダイキンパーク内で入団会見を行った。西武で２３年から３年連続１０勝をマーク。２５年は２４登板で１０勝５敗、防御率１・９２という好成績を残してメジャーへ挑戦することを決断した。米球界でも高い評価を受け、３年総額５４００万ドル（約８５億円）で契約合意。オプトアウト（契