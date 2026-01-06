ヴァリスマリネリスの初戦はセンスの光るレースぶり。先団馬群で脚をためると、前が空いた直線で力強く抜け出した。12年に独1000ギニーを制したエレクトラレーンを母に持つ良血。中舘師は「ここを目標に順調に来ている。攻め馬の動きがいいし、ハミがかりがいいタイプで東京の千八から中山の千六に替わるのも好材料。流れに乗れれば楽しみ」と期待を寄せた。