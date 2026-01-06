中舘厩舎は2頭を登録。ノーザンタイタンは2戦続けてマイルに挑む。東京のデビュー戦は2番手から押し切る正攻法の内容。中舘師は「まだこれからの馬だが、前走はいい内容だった。競馬が上手」と振り返る。先週の京都金杯では半兄ブエナオンダが重賞初制覇。血の勢いも味方に「調整は順調で仕上がりも問題ない」と試金石となる一戦へ力を込めた。