「第60回シンザン記念」は2年ぶりに京都で行われる。21〜23、25年の中京開催も含めた過去10年の結果から傾向を分析し、勝ち馬を導き出そう。【人気】1番人気の勝利は、後に牝馬3冠を成し遂げた18年のアーモンドアイのみ。直近2年こそ連続2着と連対しているが、19〜23年は8着、7着、4着、7着、7着と馬券圏外に沈んでいる。16＆17年は8番人気が制したが、それ以外の8回は4番人気以内が勝利。V候補は2〜4番人気からチョイスしたい