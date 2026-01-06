【サンパウロ共同】コロンビアのペトロ大統領は5日、Xで、トランプ米政権の脅威から主権を守るためなら「再び武器を取る」覚悟があると投稿した。麻薬対策を理由にコロンビアへの攻撃の可能性を示唆したトランプ大統領に反発した。