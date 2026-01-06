昨年大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（第１部、後７・２０〜８・５５。第２部、後９・００〜１１・４５）の瞬間最高世帯視聴率が４０・７％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録し、５年ぶりに４０％の大台に乗ったことが５日、分かった。午後１１時４４分に白組優勝が発表された場面だった。２４年の瞬間世帯最高視聴率は第２部で記録した３５・９％で４・８ポイントも上昇した。テレビ離れが進む中、年末の風物詩と