中山11R・サンライズSは、7番手を追走した6番人気ウインアイオライト（牝6＝矢嶋、父スクリーンヒーロー）が鋭く伸びて、逃げ粘るイサチルシーサイドを首差かわして快勝。待望のオープン入りを果たした。騎乗した丹内は「スタートを五分に出て、無理せずあの位置で運べました。距離を縮めれば、いい脚を使えると思っていました。右にささる面が課題です」と振り返っていた。