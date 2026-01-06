【競走除外】▽6R…テイエムプレミラン（馬場入場時に外傷性鼻出血を発症）【競走中止】▽7R…プロスペクト（前進気勢を欠いたため）【過怠金】▽9R…古川1万円（直線内斜行）【戒告】▽2R…小崎（発走後まもなく内斜行）▽8R…川端（3角通過後、内斜行）、舟山（後検量について注意義務を怠る）