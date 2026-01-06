大相撲の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が6日の明治神宮で「徳川家康」をイメージした化粧まわしを締めて土俵入りすることになった。三つぞろいの贈り主は、アミューズメント事業などを展開する「浜友グループ」（本社東京都千代田区）。三枚の化粧まわしには徳川家康の兜をモチーフとしたもの、天へと昇る昇竜、勇猛果敢な虎の姿が描かれ、それぞれに横綱としての威厳、さらなる飛躍、不屈の強さへの願いが込められた。