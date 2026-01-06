【出走取消】▽10R…オメガインペリアル（顔部挫創）【騎手変更】小林美（病気）→1R津村、11R菊沢、12R横山武【過怠金】▽1R…松岡1万円（発走後内斜行）▽8R…森5万円（2周目4角手前内斜行）▽12R…上里1万円（発走後外斜行）【戒告】▽1R…黛（ムチの使用法）▽4R…遠藤（ムチの使用法）▽6R…三浦（4角外斜行）▽7R…内田（ムチの使用法）▽11R…菊沢（発馬機内でくぐられる）、木幡初（向正面内斜行）