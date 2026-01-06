ＳｉｘＴＯＮＥＳ・京本大我（３１）が、動画配信サービス「ＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏ」独占配信ドラマ「憧れの作家は人間じゃありませんでした」（５月４日配信スタート）で主演を務めることが５日、分かった。同サービスの連続ドラマ主演は初となる。謎に満ちた美貌の吸血鬼作家を熱演する。まさにハマり役ともいえる京本は「普段から読書がすごく好きなのでミステリーや恋愛小説とかいろいろ読みますが、小説家の役を演じると