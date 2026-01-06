巨人・森田駿哉投手（２８）が５日、同学年の岡本のブルージェイズ入りを祝福するとともに自らの発奮材料とした。昨季までの２年間と、高校時代に日本代表でも共闘。「すごく大きい契約で決まったと思うんで、本当にすごいなっていうのが一番です」と声を弾ませた。同僚として頼もしかった主砲の存在。「４番でプレッシャーもあったと思うんですけど、それを表に出さない」と感嘆し、「メジャーに行ったことがないので分からな