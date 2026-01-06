アスレチックスと総額８６００万ドル（約１３４億円）の延長契約を結んだタイラー・ソダーストロム外野手の年俸詳細を５日（日本時間６日）、ニューヨークポスト紙のジョン・ヘイマン記者が伝えた。２０２６年は３００万ドルの契約金と１００万ドルの年俸。その後年俸は、６００万ドル、１０００万ドル、１２００万ドル、１６００万ドル、１７００万ドル、１９００万ドルと上がっていく。８年目となる３３年の球団オプション