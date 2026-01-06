桐蔭横浜大時代から5年近く抱き枕として愛用するゾウのぬいぐるみを持参したのは、阪神ドラフト5位の能登（オイシックス）。「もうクタクタなんですけど。大学からの思い出があるのはこれぐらいしかないと思って」。年末年始は地元の北海道旭川市に帰省。雪で屋外で練習ができず、屋内で肉体強化に努めた。昨季のイースタン・リーグで最多勝を含む4部門でトップに立った右腕は「1軍登板をして1軍で勝つこと」と力を込めた。