阪神ドラフト2位・谷端（日大）は、立石と“お隣さんタッグ”で出世街道を併走する。虎風荘では、昨年7月の大学日本代表の遠征時に同部屋だった立石の隣室を与えられ「自分から（立石の部屋に）行くかもしれない。話したい」と語った。2人で打撃論を交わすこともあり「楽しい雰囲気が好きなので、みんなに来てもらって大丈夫」と同僚の自室訪問を歓迎した。元来、きれい好きな性格で「物は少なくしたい。汚いのが嫌なので、し