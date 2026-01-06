幼少期から虎党の阪神ドラフト4位・早瀬（神村学園）が持参したのは、小学2年時に甲子園で買ってもらった球団マスコット「トラッキー」のぬいぐるみだ。入寮を控えた2日前には「キー太」も“仲間”に加わった。「今シーズンは体づくりを。一日でも早くプロの舞台で投げられるピッチャーになりたい」と語る通り、待っているのは過酷な練習の日々。だからこそ、自室に戻って「落ち着く」という相棒たちの存在は心強い。甲子園4