阪神育成ドラフト2位の山崎（関西・兵庫）は、“赤本”ならぬ“赤星本”で支配下登録を勝ち取る。球団OBの赤星憲広氏（本紙評論家）が目標とする選手像。赤星氏と同じ右投げ左打ちの俊足外野手は、「偉大な記録を残された方で、同じチームに入って僕もそういう記録を残せるように」と目を輝かせた。小学校時代からリレーではいつもアンカーを任されるなど50メートルは驚異の5秒8。24年に関西独立リーグ新記録の74盗塁をマーク