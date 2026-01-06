阪神は、新人選手が入寮したこの日、球団施設開きを迎え、2軍本拠地のSGL尼崎では小幡が早速自主トレに励んだ。名物の「大物坂」でダッシュを敢行。「12月が一瞬で終わりました。あっという間ですね。ここからはしっかり切り替えて、練習していきたい」と言葉に力を込めた。椎葉は木下とともにキャッチボールを行い、「今年が本当に大事。しっかり活躍できるように頑張ります」と決意を新たにした。