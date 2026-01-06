5日午後、大阪府大阪狭山市の店舗兼住宅で火事があり、80代の夫婦が死亡しました。火事があったのは、大阪狭山市東池尻の木造2階建ての店舗兼住宅で、5日午後6時ごろ、「爆発音が聞こえてる」と近所の住民から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、消防車など21台が出動し、火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、火元の建物、およそ80平方メートルが焼けたということです。この火事で、住人の紱永正文さ