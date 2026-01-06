プロ野球の榊原定征コミッショナーが５日、仕事始めを迎えて都内で取材に応じ、クライマックスシリーズ（ＣＳ）について、勝率５割を切ったチームには「何らかのディスアドバンテージというか、処置が必要」との考えを示した。昨季のセ・リーグでは阪神が２位のＤｅＮＡに１３ゲーム差をつけ独走優勝。これを受けて優勝チームへの１勝のアドバンテージなど制度の見直しが検討されていた。コミッショナーは「興行的にはある程度