2025年12月に静岡県長泉町の住宅でで現金約1000万円が奪われた強盗事件で、警察は17歳の少年3人を逮捕しました。 3人は知人関係で被害者とは面識がないという今回の犯罪。犯罪ジャーナリストの小川泰平氏は「トクリュウ、闇バイトの系列の犯罪と言っていい」と話します。「この家に入る」ための確認 2時間半の待機と指示役の存在 Q. 高校生含む17歳の少年3人が実行犯として逮捕されたことを率直にどう感じましたか？ ＜犯