ロッテの唐川侑己投手（３６）が５日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで自主トレを公開した。「自分がどこで一番チームに役に立てるかなって、僕の主観で考えたらやっぱり先発」とローテ入りへの思いを明かした。昨季限りで美馬学投手（３９）が引退し、投手陣最年長となった。この日は「美馬さんの意志を継いで」という思いで、美馬の引退記念Ｔシャツを着て練習。練習パートナーは２年目の坂井遼投手（１９）。唐川が誘い、運転手