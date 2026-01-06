今年１月１日付でオリックス球団の代表取締役社長兼オーナー代行に就任した馬殿太郎新社長（５９）が５日、大阪市内の球団事務所で会見に臨んだ。珍しい「馬殿（ばでん）」の姓は出身地の兵庫県宝塚市に多いという。戦国時代には豊臣秀吉が有馬温泉への道中で馬殿社長の先祖の家に宿泊したという縁も。“豊臣パワー”で常勝軍団を築く覚悟だ。天下人となった秀吉と縁があるという。オリックスの球団カラーを意識したネクタイを