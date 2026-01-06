ヤクルト・青木宣親新ＧＭが５日、東京都内の球団事務所で仕事始めのあいさつを行った。「今年からＧＭという立場を任せていただくことになり、身の引き締まる思いと、大きなやりがいを感じています」。昨季チームは歴史的な低迷にあえぎ、最下位に沈んだ。池山新体制となり、「私自身も覚悟を持って皆さまと、共に前に進んでいきたいと思います」と決意表明した。