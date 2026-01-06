巨人は球団事務所で仕事始めを迎え、国松徹社長が５日、あいさつを行った。今年の午（うま）年にちなんで「馬は走る、駆ける、前に進んでいく動物。今季のスローガン『前進』にぴったりと当てはまる干支（えと）の年回り、非常に縁起がいいのではないかと思っています」と期待。「１４年ぶりの日本一を実現できるように一生懸命やっていただければと願っています」と締めくくった。