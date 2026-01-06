新潟市中央卸売市場では1月5日朝、新春恒例の初市が行われ、威勢の良い掛け声が市場に響き渡りました。 5日朝、新潟市江南区の新潟市中央卸売市場で行われた青果部の初市。【花角知事】「質の高い青果物の流通を通して、県民の食生活を支えていただいていることに改めて感謝申し上げる」花角知事や中原市長をはじめ、約300人が出席しました。初競りが始まると、参加した人たちは様々な野菜や果物を盛り込み五穀豊穣などを願う縁起