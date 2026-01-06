新潟市役所で1月5日、約100人の幹部職員を前に中原市長が年頭の挨拶を行いました。 冒頭、能登半島地震の発生から元日で2年となったことに触れ…【新潟市中原八一 市長】「新潟市の能登半島地震からの復旧・復興はいまだ途上にあり、今年も被災された方々に寄り添いながら、住宅や生活再建に向けて力強く前に進めるよう、引き続き、支援を行っていただくようお願いします」西区と江南区の一部を対象にした街区単位の液状化対策