1月5日、柏崎刈羽原発が立地する新潟県柏崎市で桜井雅浩市長が職員に対する訓示を行いました。 【柏崎市桜井雅浩 市長】「あと2週間もすると原子力発電所が動く」こう話した上で、原発だけでなく市内で水素発電などが始まることも念頭に、脱炭素エネルギーの供給拠点としての役割を果たしていく決意を語りました。【柏崎市桜井雅浩 市長】「脱炭素エネルギーを発信する柏崎が今、現実としてある」柏崎刈羽原発6号