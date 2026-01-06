新しい学校のリーダーズのSUZUKA（24）、timeleszの寺西拓人（31）が5日、都内で声優を務めたアニメ映画「迷宮のしおり」（監督河森正治）の公開記念舞台あいさつに出席した。SUZUKAは、グループのトレードマークである腕章の柄を取り入れた昭和レトロ風な着物姿で登壇し「じっくり見ていいよ」と自慢げ。声優は初挑戦だったが「新しい、もう一人の自分を表現しました」と自信のほどを口にした。