「プロレス・新日本」(５日、大田区総合体育館)４日の東京ドーム大会で衝撃デビューを飾った２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）が初のタッグマッチに臨み、２連勝を飾った。ただ、試合後に極悪集団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の成田蓮（２８）に襲撃され、新たな因縁が生まれた。ウルフはプロ２戦目となる８人タッグ戦で矢野通、ＹＯＨ、マスター・ワトと組み、前夜撃破した極悪