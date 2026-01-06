今春の選抜大会出場が有力な大阪桐蔭が５日、大阪府大東市内の同校グラウンドで始動。プロ注目の最速１５３キロ右腕・吉岡貫介投手（２年）は、“石垣超え”に意気込んだ。「甲子園最速の１５６キロを出したい」。狙うのは、昨夏に健大高崎・石垣元気がマークした春夏の甲子園史上最速タイ１５５キロを塗り替える新記録だ。そのために必要なのが出力に見合う体作り。この冬で５キロの増量に成功し現在７８キロだが、８０キロ到