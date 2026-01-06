¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ 2026¿·½ÕÀ²¤ìÃå¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡×¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØ ¹ñºÝ´Û¥Ñ¥ß¡¼¥ë¡Ö°°¸÷¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¾åºä¼ùÎ¤¡¢¾¾Èø¤½¤Î¤Þ¡¢º´Æ£»°·»Äï¡¢¹Ó°æ·¼»Ö¡¢ÀÐÀî°¦Âç¤¬½ÐÀÊ¡£À¸¸«¤Ï¡Ö2026Ç¯¤Ï¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹! ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¾Ð´é¤Ç°§»¢¤·¤¿¡£¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ 2026¿·½ÕÀ²¤ìÃå¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡×¤ÎÌÏÍÍÆ±¼Ò¤ÎÀ²¤ìÃå¤ªÈä