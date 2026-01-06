SNS総フォロワー数330万人を誇る一卵性三つ子のアクロバットパフォーマー・佐藤三兄弟(長男:綾人 次男:颯人 三男:嘉人)がこのほど、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール「旭光」で開催された「エイベックス・マネジメント・エージェンシー 2026新春晴れ着お披露目会」に出席した。佐藤三兄弟(左から長男:綾人 次男:颯人 三男:嘉人)同社の晴れ着お披露目会の開催は5回目。今年は初めて男性タレントも参加し、生見愛