俳優の高石あかりがこのほど、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール「旭光」で開催された「エイベックス・マネジメント・エージェンシー 2026新春晴れ着お披露目会」に出席した。高石あかり高石は「新年あけましておめでとうございます。2025年が多くの方に支えられてたくさんのいろんな学びを得た年で、今年はその学びをもって、皆様にいいものをお届けできるように精一杯頑張りたいと思います。本年もどうぞよろし