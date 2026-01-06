３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表に選出された巨人の大勢投手（２６）が５日、世界一に向けて再始動した。球場開きとなったＧ球場で、侍ジャパンに選出後では初となる公の場に登場。井端監督から「８回、９回を任せられる」と期待される右腕。同点弾を浴びた１１月の強化試合・韓国戦（東京Ｄ）を引き合いに出し「今度こそ」とブルペン陣を支える覚悟を明かした。Ｇ球場の初投げから大勢の剛球がう