今月15日に球団創設90周年を迎える中日は5日、ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎（45）が「90周年広報アンバサダー」に就任すると発表した。名古屋市内で委嘱式に出席した山口は、新マスコット「ブラックドアラ」構想を明かした。「ドアラという存在は球団にとって非常に大きいが、慢心している。危機感を持たせないと。ブラックドアラ。悪いドアラと対決させる演出はどうか」12球団屈指の人気マスコット