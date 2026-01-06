「全国高校ラグビー・準々決勝、桐蔭学園２４−２１大阪桐蔭」（５日、花園ラグビー場）３連覇の懸かる桐蔭学園（神奈川第１）と京都成章が決勝に進んだ。桐蔭学園は６度目の優勝が懸かり、京都成章は５大会ぶりの決勝進出で初の頂点を目指す。桐蔭学園は試合終了間際のトライで逆転し、大阪桐蔭（大阪第３）に２４−２１で競り勝った。京都成章は６トライを奪い、東福岡（福岡第１）に３８−１９で快勝した。決勝は７日午後２