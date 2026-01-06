阪神・粟井一夫球団社長（６１）が５日、甲子園球場に隣接する室内練習場で行われた年賀式に出席し、今季への吉兆を打ち明けた。年始は初詣で大阪府堺市の百舌鳥八幡宮を訪れ、おみくじは１回目のトライで大吉を引き当てたという。２リーグ制以降では球団初の連覇を目標に掲げ、１０年後を見据えた常勝軍団の構築にも意気込んだ。報道陣に囲まれた粟井球団社長は、ホクホク顔で切り出した。「今年、一発で大吉を引きました。本